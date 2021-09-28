Оршанская «районка» напечатала список магазинов, где можно купить сахар

ННВ • 28/9/21 16:23 • Эканоміка

В магазинах Оршанского района на прошлой неделе начались перебои с сахаром, на это была вынуждена среагировать даже местная районная газета.



Пропадать из магазинов Оршанского района сахар-песок начал в начале прошлой недели, пишет «Аршанская газета».

В связи с этой ситуацией издание и вопросами читателей издание обратилось за разъяснениями в отдел торговли и услуг Оршанского райисполкома.

– Ситуация находится на контроле. Сейчас активно занимаемся поставками указанного товара в торговую сеть Оршанщины, — рассказала газете главный специалист отдела Татьяна Бульбенко.

По информации издания, 24 сентября сахар-песок был в продаже в магазинах «Орша-Сервис», в сетях магазинов «Алми», «Евроопт» и «Колос». Кроме того, в тот же день он поступил в магазины Оршанского хлебозавода, ДорОРС, а 25 сентября сахар должны были завезти в магазины «Соседи», «Остров чистоты и вкуса», «Марцін».

Между тем 25 сентября один из жителей Орши написал в Facebook о том, как ему пришлось «драться» за сахар в магазине. В результате оршанцу удалось приобрести два килограмовых пакета сахара.

Как сообщали «ННВ», в Чашникском районе передвижные автомагазины были вынуждены ввести ограничения и продавать сахар-песок по 2 килограмма одному покупателю.