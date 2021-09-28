Обязательный масочный режим продлен в Новополоцке
Новополоцкий горисполком принял решение продлить режим обязательного ношения масок до 1 ноября.
Таким образом, в Новополоцке по-прежнему будет обязательно носить маски во всех общественных местах, находящихся внутри зданий, а также в любом общественном транспорте, включая автомобили такси.
Эти карантинные меры были введены в городе решением городского исполнительного комитета в начале ноября 2020 года и с тех пор неоднократно продлялись.
Чытайце яшчэ
1 каментар
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз:
28/Верасень/2021 у 17:08
Новополоцкий гореисполком не слушает свово начальника и поддался коронопсихозу?