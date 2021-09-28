Обязательный масочный режим продлен в Новополоцке

Сяржук Серабро • 28/9/21 16:00 • Здароўе

Новополоцкий горисполком принял решение продлить режим обязательного ношения масок до 1 ноября.



Таким образом, в Новополоцке по-прежнему будет обязательно носить маски во всех общественных местах, находящихся внутри зданий, а также в любом общественном транспорте, включая автомобили такси.

Эти карантинные меры были введены в городе решением городского исполнительного комитета в начале ноября 2020 года и с тех пор неоднократно продлялись.