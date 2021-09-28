Обязательный масочный режим продлен в Новополоцке

• 28/9/21 16:00 • Здароўе

Новополоцкий горисполком принял решение продлить режим обязательного ношения масок до 1 ноября.
Женщина в респираторе едет в общественном транспорте. Фото Сергея Серебро

Таким образом, в Новополоцке по-прежнему будет обязательно носить маски во всех общественных местах, находящихся внутри зданий, а также в любом общественном транспорте, включая автомобили такси.

Эти карантинные меры были введены в городе решением городского исполнительного комитета в начале ноября 2020 года и с тех пор неоднократно продлялись.

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1 каментар

  1. Litvin  
    28/Верасень/2021 у 17:08

    Новополоцкий гореисполком не слушает свово начальника и поддался коронопсихозу?

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