Испортила канализационную трубу надписью «БЧБ Жыве» — за студентку отчислили из ВГУ и оштрафовали

ННВ • 28/9/21 15:05 • Палітыка

В Витебске закончился суд по уголовному делу над 19-летней Юлией Олейник — студентка «худграфа» ВГУ написала на канализационной трубе «БЧБ Жыве».



Уголовное дело в отношении третьекурсницы возбудили 30 мая 2021 года, девушку обвиняли в осквернении сооружений (статья 341 УК) из-за надписи, нанесенной ей на канализационный коллектор.

Еще до суда студентку отчислили из университета. «Витебскводоканал» оценил ущерб, причиненный предприятию надписью, в 28 рублей 17 копеек. Эта сумма была компенсирована Олейник.

Суд над Юликй Олейник начался 27 сентября, а сегодня девушке был вынесен приговор. Судья Снежана Киндеева постановила наказать ее штрафом в размере 2610 рублей. На процессе Олейник свою вину полностью признала, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».