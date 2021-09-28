Испортила канализационную трубу надписью «БЧБ Жыве» — за студентку отчислили из ВГУ и оштрафовали
В Витебске закончился суд по уголовному делу над 19-летней Юлией Олейник — студентка «худграфа» ВГУ написала на канализационной трубе «БЧБ Жыве».
Уголовное дело в отношении третьекурсницы возбудили 30 мая 2021 года, девушку обвиняли в осквернении сооружений (статья 341 УК) из-за надписи, нанесенной ей на канализационный коллектор.
Еще до суда студентку отчислили из университета. «Витебскводоканал» оценил ущерб, причиненный предприятию надписью, в 28 рублей 17 копеек. Эта сумма была компенсирована Олейник.
Суд над Юликй Олейник начался 27 сентября, а сегодня девушке был вынесен приговор. Судья Снежана Киндеева постановила наказать ее штрафом в размере 2610 рублей. На процессе Олейник свою вину полностью признала, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».
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