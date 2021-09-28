Более центнера меда украла соседка у пасечника в Ушачах
Пока пчеловод из Ушач собирался откачивать мед, всю работу за него сделала соседка — она вытащила из ульев 30 рамок с медом и успела их продать.
Когда на выходных 38-летний житель райцентра пришел на пасеку, то обнаружил, что ульи разграблены. После этого пасечник обратился в милицию.
Оперативники уголовного розыска местного райотдела заподозрили в краже 51-летнюю соседку потерпевшего. По их версии женщина знала об отсутствии пчеловода, ночью забралась в ульи и стащила 30 рамок с медом.
Краденый мед, как установили милиция, подозреваемая продала дачнице из Санкт-Петербурга, которая уже уехала в сопредельную страну.
В результате в отношении соседки пасечника возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.
При условии, что полномедная гнездовая рамка улья Дадана содержит 4 килограмма меда, добычей подозреваемой могли стать 120 килограммов меда. Его рыночную стоимость можно оценить в 1200 рублей.
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