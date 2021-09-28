Более центнера меда украла соседка у пасечника в Ушачах

Іван Дзедушкін • 28/9/21 14:37 • Крымінал

Пока пчеловод из Ушач собирался откачивать мед, всю работу за него сделала соседка — она вытащила из ульев 30 рамок с медом и успела их продать.



Когда на выходных 38-летний житель райцентра пришел на пасеку, то обнаружил, что ульи разграблены. После этого пасечник обратился в милицию.

Оперативники уголовного розыска местного райотдела заподозрили в краже 51-летнюю соседку потерпевшего. По их версии женщина знала об отсутствии пчеловода, ночью забралась в ульи и стащила 30 рамок с медом.

Краденый мед, как установили милиция, подозреваемая продала дачнице из Санкт-Петербурга, которая уже уехала в сопредельную страну.

В результате в отношении соседки пасечника возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.

При условии, что полномедная гнездовая рамка улья Дадана содержит 4 килограмма меда, добычей подозреваемой могли стать 120 килограммов меда. Его рыночную стоимость можно оценить в 1200 рублей.