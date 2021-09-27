Выстрелил в девушку на первом свидании — в Витебске милиция задержала 17-летнего парня
В Витебске подросток на первом свидании выстрелил в девушку из пневматического пистолета, с ранением потерпевшую госпитализировали.
18-летняя витеблянка обратилась в больницу скорой медицинской помощи с раной на правой ноге. Медики выяснили, что травма была получена от выстрела из пневматического пистолета, и сообщили в милицию.
Силовики выяснили, что девушку на первом свидании ранил 17-летний подросток. Молодые люди познакомились в соцсетях и после непродолжительной переписки назначили свидание в пойме Витьбы.
Во время встречи, когда парочка прогуливалась, юноша достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону девушки.
На допросе подросток не смог объяснить причину свое поступка, но в содеянном сознался полностью. Парня задержали и возбудили в его отношении уголовное дело, сообщает официальный представитель Октябрьского РОВД Александра Тишутина.
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