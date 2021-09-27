Выстрелил в девушку на первом свидании — в Витебске милиция задержала 17-летнего парня

Іван Дзедушкін • 27/9/21 15:47 • Здарэнні

В Витебске подросток на первом свидании выстрелил в девушку из пневматического пистолета, с ранением потерпевшую госпитализировали.



18-летняя витеблянка обратилась в больницу скорой медицинской помощи с раной на правой ноге. Медики выяснили, что травма была получена от выстрела из пневматического пистолета, и сообщили в милицию.

Силовики выяснили, что девушку на первом свидании ранил 17-летний подросток. Молодые люди познакомились в соцсетях и после непродолжительной переписки назначили свидание в пойме Витьбы.

Во время встречи, когда парочка прогуливалась, юноша достал пневматический пистолет и выстрелил в сторону девушки.

На допросе подросток не смог объяснить причину свое поступка, но в содеянном сознался полностью. Парня задержали и возбудили в его отношении уголовное дело, сообщает официальный представитель Октябрьского РОВД Александра Тишутина.