Витебская область на последнем месте по количеству прививок против COVID-19

• 27/9/21 16:20 • Здароўе

Витебская область, оказавшаяся в Беларуси первой под ударом эпидемии коронавируса, является аутсайдером по вакцинации населения против COVID-19.
Вакцина, прививка. Фото pixabay.com

На сегодняшний день количество жителей, по данным Минздрава прошедших полный курс вакцинации выглядит так:

  1. в Минске — более 351, 4 тыс.;
  2. в Гомельской области — более 279,5 тыс.;
  3. в Брестской области — более 193,1 тыс. человек;
  4. в Минской области — более 183, 9 тыс.;
  5. в Могилёвской области — более 178, 6 тыс.;
  6. в Гродненской области — более 169, 6 тыс.;
  7. в Витебской области — более 166,1 тыс.

Это абсолютные цифры, если взять процентное соотношение к населению регионов, то Витебщина поднимается с 7-го места на 5-е. Количество привитых (двумя компонентами) на тысячу населения выглядит так:

  1. в Гомельской области — около 203 человек;
  2. в Могилёвской области — около 176 человек;
  3. в Минске — около 175 человек;
  4. в Гродненской области — около 167 человек;
  5. в Витебской области — около 148 человек;
  6. в Брестской области — около 139 человек;
  7. в Минской области — около 125 человек.

На данный момент в Витебске действует 11 прививочных пунктов, 9 из них работают в учреждениях здравоохранения, а два прививочных пункта открыты в торговых центрах «Трио» и «Марко-Сити». Адреса и телефоны мест, где можно сделать прививку, указаны на сайте Минздрава.

Только за последние сутки в Беларуси было выявлено 1946 больных COVID-19.

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