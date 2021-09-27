Витебская область на последнем месте по количеству прививок против COVID-19
Витебская область, оказавшаяся в Беларуси первой под ударом эпидемии коронавируса, является аутсайдером по вакцинации населения против COVID-19.
На сегодняшний день количество жителей, по данным Минздрава прошедших полный курс вакцинации выглядит так:
- в Минске — более 351, 4 тыс.;
- в Гомельской области — более 279,5 тыс.;
- в Брестской области — более 193,1 тыс. человек;
- в Минской области — более 183, 9 тыс.;
- в Могилёвской области — более 178, 6 тыс.;
- в Гродненской области — более 169, 6 тыс.;
- в Витебской области — более 166,1 тыс.
Это абсолютные цифры, если взять процентное соотношение к населению регионов, то Витебщина поднимается с 7-го места на 5-е. Количество привитых (двумя компонентами) на тысячу населения выглядит так:
- в Гомельской области — около 203 человек;
- в Могилёвской области — около 176 человек;
- в Минске — около 175 человек;
- в Гродненской области — около 167 человек;
- в Витебской области — около 148 человек;
- в Брестской области — около 139 человек;
- в Минской области — около 125 человек.
На данный момент в Витебске действует 11 прививочных пунктов, 9 из них работают в учреждениях здравоохранения, а два прививочных пункта открыты в торговых центрах «Трио» и «Марко-Сити». Адреса и телефоны мест, где можно сделать прививку, указаны на сайте Минздрава.
Только за последние сутки в Беларуси было выявлено 1946 больных COVID-19.
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