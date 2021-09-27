Витебская область на последнем месте по количеству прививок против COVID-19

Сяржук Серабро • 27/9/21 16:20 • Здароўе

Витебская область, оказавшаяся в Беларуси первой под ударом эпидемии коронавируса, является аутсайдером по вакцинации населения против COVID-19.



На сегодняшний день количество жителей, по данным Минздрава прошедших полный курс вакцинации выглядит так:

в Минске — более 351, 4 тыс.; в Гомельской области — более 279,5 тыс.; в Брестской области — более 193,1 тыс. человек; в Минской области — более 183, 9 тыс.; в Могилёвской области — более 178, 6 тыс.; в Гродненской области — более 169, 6 тыс.; в Витебской области — более 166,1 тыс.

Это абсолютные цифры, если взять процентное соотношение к населению регионов, то Витебщина поднимается с 7-го места на 5-е. Количество привитых (двумя компонентами) на тысячу населения выглядит так:

в Гомельской области — около 203 человек; в Могилёвской области — около 176 человек; в Минске — около 175 человек; в Гродненской области — около 167 человек; в Витебской области — около 148 человек; в Брестской области — около 139 человек; в Минской области — около 125 человек.

На данный момент в Витебске действует 11 прививочных пунктов, 9 из них работают в учреждениях здравоохранения, а два прививочных пункта открыты в торговых центрах «Трио» и «Марко-Сити». Адреса и телефоны мест, где можно сделать прививку, указаны на сайте Минздрава.

Только за последние сутки в Беларуси было выявлено 1946 больных COVID-19.