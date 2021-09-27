Ребенок заблудился в лесу под Сенно

Зоя Машэка • 27/9/21 14:44 • Здарэнні

26 сентября в лесах Витебской области заблудилось пять человек, среди них — 14-летний школьник, который отправился за грибами в одиночку.



Сообщение о пропавшем ребенке спасатели получили в 13:40, он заблудился в лесу неподалеку от райцентра. К счастью организовывать масштабную поисковую операцию не пришлось, так как школьник смог самостоятельно выбраться из чащи уже в 14:08.

В тот же день спасатели искали 31-летнего мужчину, заблудившегося в лесу деревни Юхновка Докшицкого райна, где часто теряются люди. Через 45 минут поисков грибник вышел на звук сирены пожарной автоцистерны.

А вечером в Чашникский РОЧС поступило сообщение о том, что в лесу у деревни Медведск Чашникоского района заблудились 44-летний мужчина с 44-летней и 43-летней женщинами. Их примерно через час нашли сотрудники Чашникоского РОВД, в медицинской помощи грибники не нуждались, сообщается пресс-службой МЧС.