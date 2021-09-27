По 2 кг в руки — сахар стал дефицитом в Витебской области

Сяржук Серабро • 27/9/21 15:30 • Эканоміка

Дефицитным товаром внезапно стал сахар-песок — в отдельных регионах Витебской области его начали отпускать только по 2 килограмма одному покупателю.



Такой мерой удивили сельчан автолавки Лепельского РАЙПО, ездящие по деревням Чашникского района. Первым дело покупатели поинтересовались, есть ли сахар вообще. Услышав, что есть, но продается по две пачки в одни руки, деревенские жители сначала восприняли это известие как шутку.

Однако продавщица магазина объяснила, что это реальная мера. А если она будет продавать сахар, сколько потребуют, может не хватить покупателям в конце маршрута автолавки.

Также о перебоях со снабжением сахаром-песком сообщают и жители деревень соседнего Бешенковичского района. Ранее в соцсетях писали о дефиците сахара в Шаркощинском и Глубокском районах.