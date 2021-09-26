В центре Витебска ремонтируют историческое здание. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 26/9/21 18:51 • Падзеі

В центре Витебска на улице Крылова, 4 в августе начался капитальный ремонт исторического здания.

В трёхэтажном здании разобрали крышу, нет потолочных перекрытий. Согласно паспорта объекта, идёт "капитальный ремонт административно-хозяйственного объекта". Заказчиком и подрядчиком является ООО "СК Триерум Трэйд".

Обещают, что капремонт здания завершат в декабре этого года.