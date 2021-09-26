В центре Витебска ремонтируют историческое здание. Фотофакт
В центре Витебска на улице Крылова, 4 в августе начался капитальный ремонт исторического здания.
В трёхэтажном здании разобрали крышу, нет потолочных перекрытий. Согласно паспорта объекта, идёт "капитальный ремонт административно-хозяйственного объекта". Заказчиком и подрядчиком является ООО "СК Триерум Трэйд".
Обещают, что капремонт здания завершат в декабре этого года.
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