Нашёлся грибник, пропавший в Верхнедвинском районе

• 26/9/21 13:43 • Турызм

Спустя сутки милиции удалось найти мужчину, пропавшего в лесу у деревни Возново Верхнедвинского района.
Милиция с собаками ищет заблудившегося человека. Иллюстративное фото bymedia.net

Как писали «ННВ», о заблудившемся в лесу 34-летнем грибнике спасателям сообщили 24 сентября в 22:37. Поиски, организованные в темноте, успеха не принесли.

На следующий день поисковая операция возобновилась, но найти молодого человека удалось только в 19:35, когда уже опять начало смеркаться. Грибника обнаружили сотрудники Верхнедвинского РОВД, медицинская помощь ему не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.

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