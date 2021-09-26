Нашёлся грибник, пропавший в Верхнедвинском районе

Зоя Машэка • 26/9/21 13:43 • Турызм

Спустя сутки милиции удалось найти мужчину, пропавшего в лесу у деревни Возново Верхнедвинского района.



Как писали «ННВ», о заблудившемся в лесу 34-летнем грибнике спасателям сообщили 24 сентября в 22:37. Поиски, организованные в темноте, успеха не принесли.

На следующий день поисковая операция возобновилась, но найти молодого человека удалось только в 19:35, когда уже опять начало смеркаться. Грибника обнаружили сотрудники Верхнедвинского РОВД, медицинская помощь ему не потребовалась, сообщается пресс-службой МЧС.