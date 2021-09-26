Красота витебской осени. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 26/9/21 21:13 • Падзеі

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни установится теплая погода. Погожий день выдался и в это воскресенье. Корреспондент "ННВ" прогулялся улицам и паркам и посмотрел на осень в городе. Витебск прекрасен в любую погоду - думаем, вы с этим согласитесь.

Синоптики на следующей недели обещают до +15 градусов, ясно, солнечно, без осадков и ветра. Не погода а подарок!

Птицы улетели на юг