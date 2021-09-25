Житель Витебска подорвался, распиливая старые боеприпасы

• 25/9/21 16:58 • Здарэнні

25 сентября в результате взрыва неопознанного боеприпаса погиб 56-летний житель Витебска.

В тот день витеблянин гостил в матери в Шумилинском районе. Пенсионерка услышала взрыв в гараже у дома, когда она зашла в гараж, то нашла тело сына без признаков жизни.

Житель Витебска подорвался, распиливая старые боеприпасы. Фото СК

По предварительной информации приехавший к матери житель Витебска стал распиливать найденные им ранее снаряды времен Второй мировой войны. Один из боеприпасов при механическом воздействии сдетонировал.

На место происшествия вызвали саперов, которые нашли четыре целых снаряда и один распиленный. Боеприпасы изъяли для утилизации.

Житель Витебска подорвался, распиливая старые боеприпасы. Фото СК

Сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия. Они опрашивают родственники погибшего и соседей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам УГКСЭ по Витебской области.

Житель Витебска подорвался, распиливая старые боеприпасы. Фото СК

По данному факту Шумилинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщается пресс-службой СК.

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