Житель Витебска подорвался, распиливая старые боеприпасы

Ігар Арцюх • 25/9/21 16:58 • Здарэнні

25 сентября в результате взрыва неопознанного боеприпаса погиб 56-летний житель Витебска.



В тот день витеблянин гостил в матери в Шумилинском районе. Пенсионерка услышала взрыв в гараже у дома, когда она зашла в гараж, то нашла тело сына без признаков жизни.

По предварительной информации приехавший к матери житель Витебска стал распиливать найденные им ранее снаряды времен Второй мировой войны. Один из боеприпасов при механическом воздействии сдетонировал.

На место происшествия вызвали саперов, которые нашли четыре целых снаряда и один распиленный. Боеприпасы изъяли для утилизации.

Сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия. Они опрашивают родственники погибшего и соседей. Назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам УГКСЭ по Витебской области.

По данному факту Шумилинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщается пресс-службой СК.