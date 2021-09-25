Пострадавший в ДТП мужчина получит компенсацию от предприятия, которому принадлежал автомобиль
Суд Лиозненского района постановил взыскать с одного из местных предприятий 1000 рублей компенсации для пострадавшего в ДТП мужчины.
Мужчина получил травмы 22 апреля в результате ДТП с участием автомобиля одного из предприятий Лиозненского района. Виновником дорожно-транспортного признали водителя этого предприятия.
Подав иск в суд потерпевший просил компенсировать ему физические и нравственные страдания. Представители предприятия и водитель вину признали, но попросили уменьшить размер компенсации.
Однако суд решил удовлетворить требования истца в полном размере, в результате с предприятия взыскали в его пользу 1000 рублей, а также в доход государства пошлина в сумме 87 рублей, сообщает газета «Сцяг перамогі» со ссылкой на судью Алексея Лапушинского.
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