Пострадавший в ДТП мужчина получит компенсацию от предприятия, которому принадлежал автомобиль

ННВ • 25/9/21 15:39 • Здароўе

Суд Лиозненского района постановил взыскать с одного из местных предприятий 1000 рублей компенсации для пострадавшего в ДТП мужчины.



Мужчина получил травмы 22 апреля в результате ДТП с участием автомобиля одного из предприятий Лиозненского района. Виновником дорожно-транспортного признали водителя этого предприятия.

Подав иск в суд потерпевший просил компенсировать ему физические и нравственные страдания. Представители предприятия и водитель вину признали, но попросили уменьшить размер компенсации.

Однако суд решил удовлетворить требования истца в полном размере, в результате с предприятия взыскали в его пользу 1000 рублей, а также в доход государства пошлина в сумме 87 рублей, сообщает газета «Сцяг перамогі» со ссылкой на судью Алексея Лапушинского.