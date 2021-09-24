Юная девушка пропала в Витебске, подростка не могут найти вторую неделю

ННВ • 24/9/21 14:44 • Здарэнні

Скоро будет две недели, как в Витебске не могут найти ушедшую из дома 16-летнюю Вику Романову.



Она ушла из дому 12 сентября и с тех пор о судьбе подростка ничего не известно. Девушке на вид 18-19 лет и она может представляться совершеннолетней.

Милиция распространила следующие приметы Виктории Романовой: рост около 160 сантиметров; худощавого телосложения; плечи горизонтальные; лицо по форме овальное, по цвету смуглое; лоб по высоте высокий, по положению вертикальный; брови по форме прямые, длинные; глаза карие, большие; нос средний, по форме спинки прямой, основание горизонтальное; губы средние; подбородок по положению вертикальный; уши средние, по форме овальные; волосы прямые, по цвету черные, ниже плеч; размер обуви 37-38.

В день исчезновения девушка была одета в черную кожаную куртку, черную кофту, синие джинсы и черные кроссовки с фиолетовыми вставками.

Пропавший подросток может находиться в компании лиц старше своего возраста. Всех, владеет любой информацией о местонахождении Вики Романовой, просим сообщить ее по телефонам: 8-0212-37-61-25, 8-0212-37-61-02 или 102.