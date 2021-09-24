Сяржук Серабро • 24/9/21 16:38 • Падзеі

В Витебске хотят изменить маршруты автобусов №№ 3, 11, 18 и 20. Например, №18 будет ходить только до областной больницы. До 1 октября горожане могут высказаться за или против этих изменений.



Изменения в схеме движения автобусов по следующим маршрутам планируются такие:

маршрут №3, №11 при движении с ул. Зеленогурской : Бешенковичское шоссе - ОАО "Витебский мясокомбинат" - ул. Заречная - ул. 2-я Прибережная - 24 -я СШ, т.е. движение автобусов осуществлять с заездом на остановочный пункт "Мясокомбинат" в прямом и обратном направлениях (в оставшейся части Витебска схема движения без изменений);

маршрут №20 при движении с ул. Новолуческой: Бешенковичское шоссе - ОАО "Витебский мясокомбинат" - ул. Заречная - ул. 2-я Прибережная - 24 -я СШ, т.е. движение автобусов осуществлять с заездом на остановочный пункт "Мясокомбинат" в прямом и обратном направлениях (в оставшейся части Витебска схема движения без изменений);

маршрут №18 - ул.8-я Совхозная - ул. Гагарина - (без Доватора) - ул.Ленина - пр-т Московский - ул. Короткевича - ул. Генерала Ивановского - ул.П.Бровки - пр-т Строителей - ул. Новооршанская - Областная больница(конечная).

Как видим, наибольшие изменения коснутся автобуса №18, который перестанет заходить на улицы Доватора и Петруся Бровки (участок между проспектами Московский и Строителей), но зато станет курсировать по Билево. Конечной остановкой этого маршрута станет областная больница.

Предложения и замечания относительно этих изменений принимаются по телефону 22-80-65, сообщается ОАО «Витебскоблавтотранс».

«Витебскоблавтотранс» предлагает изменить ряд автобусных маршрутов в Витебске



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