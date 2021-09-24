Ревнивая оршанка воткнула нож в ягодицу девушки-подростка

Іван Дзедушкін • 24/9/21 15:28 • Здароўе

В Орше 14-летняя девушка получила колото-резаную рану правой ягодицы — на нее с ножом напала 36-летняя женщина, приревновавшая школьницу к 16-летнему подростку.



Как установила милиция, оршанка бальзаковского возраста влюбилась в 16-летнего парня. Подросток, однако, стал проявлять интерес к девочке, еще учившейся в школе.

Это взбесило женщину и, вооружившись ножом, та отправилась к девушке выяснять отношения. Впрочем, разговор двух жительниц Орши не сложился, и более старшая выхватила из сумочки нож, который вонзила в ягодицу школьницы.

Мама раненой девушки позвонила в «скорую» и в милицию. Надавшая в это время убежала и спрятала нож, правда его позже нашли.

В результате в отношении 36-летней оршанки возбудили уголовное дело. Жизни и здоровью подростка ничего не угрожает, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.