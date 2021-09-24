Open-air фотовыставка, посвященная детям с инвалидностью, открылась в Витебске

ННВ • 24/9/21 15:05 • Грамадства

На пешеходной улице Суворова в Витебске открылась мобильная выставка под открытым небом «Просто дети в школе», рассказывающая об успехах шести школьников с инвалидностью из разных городов Беларуси, их друзьях-одноклассниках, родителях и учителях.



Каждый житель и гость города может познакомиться с историями детей, которые учатся в обычных школах, дружат со сверстниками, мечтают о будущей профессии и чувствуют, что их понимают и принимают.

Выставочный проект проходит в рамках информационной кампании «Просто дети в школе», которая направлена на изменение отношения к праву детей с инвалидностью на качественное образование и социальную инклюзию и реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Министерством образования Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

— Равное отношение ко всем детям, в том числе к детям с инвалидностью, – важный шаг на пути к инклюзивному обществу, где каждый чувствует себя ценным, имеющим права и возможности наравне со всеми, – отмечает представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай.

У каждого из героев фотовыставки свои способности. Семен из Барановичей играет на гитаре, Маша из Минска рисует картины, Ангелина из Могилева поет песни на языке жестов, Кристина из Витебска много читает, Платон из Гомеля разбирается в гаджетах, а Егор из Гродно увлекается игрой в шашки.

Кто-то из детей приходит в школу самостоятельно, кому-то необходим сопровождающий, ходунки или инвалидная коляска. Но для детей это не преграда – все они успешно учатся вместе со сверстниками, с интересом ходят в школу и принимают участие в концертах и конкурсах.

В фокусе фотовыставки не только школьники с инвалидностью. Инклюзия затрагивает всех участников образовательного процесса. Учителя и другие работники школы, друзья-одноклассники и родители – такие же герои проекта, ведь благодаря их поддержке дети с инвалидностью успешно учатся, а школы становятся дружественными для каждого ребенка.

Кристина учится в школе № 40 в Витебске и с большим интересом ждет каждый новый школьный день. У нее детский церебральный паралич. Девочка знает наизусть стихотворение «Айболит» Корнея Чуковского и мечтает стать врачом.

— Этот фотопроект – возможность поблагодарить всех, кто идёт рука об руку с нами уже не первый год: учителей, одноклассников Кристины и их родителей, жителей Витебска. Ещё это возможность для прохожих улыбнуться и порадоваться стойкости и жизнелюбию детей! – уверена мама Кристины Наталья. – А нам с Кристиной участие в проекте подарило положительные эмоции, знакомство с интересными людьми и уверенность в том, что жизнь прекрасна! Возможно, благодаря проекту легче будет разговаривать про пандусы и подъемники, про помощь друг другу, поддержку. Для родителей выставка – отличный повод объяснить своим детям, что не нужно бояться сверстников с инвалидностью: они хорошие друзья и талантливые ученики и ученицы.

Фотовыставка о школьных буднях детей с инвалидностью «Просто дети в школе» пробудет на улице Суворова до 2 октября, а после переедет в Могилев. До ноября экспозиция посетит все областные центры страны.