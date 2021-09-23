Началось банкротство ОАО «Витебскобллён», акции которого выставляли на продажу

Сяржук Серабро • 23/9/21 12:53 • Эканоміка

С 17 сентября начато конкурсное производство дела о банкротстве открытого акционерного общество «Витебскобллён».



За 2020 года предприятие понесло чистые убытки в размере 125 000 рублей, однако в начале этого года его еще пытались продать.

Впрочем, акции этого ОАО выставлялись на продажу неоднократно, так еще в 2019 году предлагалось приобрести 49% акций. Однако покупателей не нашлось. 92,468% акций этого предприятия находится в собственности государства и принадлежит Витебской области.

По данным на 1 января на ОАО «Витебскобллен» числилось17 работников.