Двое минчан утонули во время рыбалки в Верхнедвинском районе

Зоя Машэка • 23/9/21 12:25 • Турызм

Два столичных рыбака утонули на озере Лисно в Верхнедвинском районе несколько дней назад, тело одного из рыбаков долго не могли найти.



18 сентября двое жителей Минска рыбачили на этом озере с лодки. Когда вечером минчане не вернулись на дачу к своему 62-летнему знакомому и перестали выходить на связь, он начал их искать.

Тело 61-летнего жителя столицы местные жители нашли утром 19 сентября в воде. А вот более молодого рыбака – 51-летнего мужчину — водолазы ОСВОД нашли только через несколько дней, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Для установления точной причины смерти рыбаков назначили судебно-медицинские экспертизы, производство которых поручено УГКСЭ по Витебской области. По факту гибели людей Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писали «ННВ», вчера тело неизвестного мужчины было обнаружено в озере Мошно в Шумилинском районе.