Возбуждено уголовное дело по факту попадания рабочих под поезд в Орше, фигурантом стал бригадир

Зоя Машэка • 22/9/21 14:44 • Здароўе

В феврале этого года в Орше двое рабочих попали под поезд во время расчистки путей от снега, один из них погиб. СК сообщил о возбуждении уголовного дела.



Как тогда писали «ННВ», на станции «Орша Западная» двое рабочих расчищали стрелки от снега, и попали под шедший по этому пути дизель-поезд «Орша-Кричев». В результате один из попавших под поезд — 39-летний рабочий — погиб на месте происшествия, а его напарник — 34-летний мужчина — получил серьезные травмы и был госпитализирован. Сейчас жизни травмированного рабочего ничего не угрожает.

Сразу после трагедии Следственный комитет начал проверку, по ее результатм было решено возбудить уголовное дело по части 2 стать 306 УК — нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения.

Следствием было установлено, что 36-летний бригадир пути не обеспечил безопасное производство работ по очистке стрелочных переводов и железнодорожных путей от снега, не организовал работу по ограждению места производства работ переносным сигналом остановки. При этом во время проверки выяснилось, что переносные сигналы остановки имелись в необходимом количестве для организации безопасной работы.

В результате в отношении бригадира возбудили уголовное дело. Его расследование еще продолжается, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области

Оксана Лазько.