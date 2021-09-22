С начала года в Витебской области погибло 4 велосипедсита, еще 20 полчили травмы. Завтра ГАИ займется профилактикой

• 22/9/21 20:40 • Здароўе

Профилактическую акцию «Засветись велосипедист» 23 сентября будет проводить ГАИ Витебской области.
Велосипедист на улицах Витебска. Фото Сергея Серебро

Целью этих профилактических мероприятий станет предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов.

В текущем году в Витебской области произошло 24 аварии, в которых четыре велосипедиста погибли, а еще 20 получили различные травмы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Только в сентябре в регионе погибли два велосипедиста — одного сбил мотоциклист, а второго грузовик.

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