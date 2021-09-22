Іван Дзедушкін • 22/9/21 21:05 • Крымінал

Ограбивший салон мобильной связи в Витебске 20-летний парень, который похитил «Apple iPhone 12 Pro Max», был задержан на следующий день сотрудниками ГАИ на авто, купленном на вырученные с кражи деньги.



Заявление о краже смартфона стоимостью 6875 рублей, поступило в милицию от сотрудницы салона. Девушка рассказала, что около 20:восьми часов вечера неизвестный молодой человек, рассматривая выставленные на витрине телефоны, схватил «Apple iPhone 12 Pro Max» и скрылся.

В ходе осмотра места преступления эксперты обнаружили на оставшихся гаджетах отпечатки пальцев, по которым выяснили, что вероятным грабителем может быть 20-летний житель Лепеля.

Ориентировку на лепельчанина сообщили всем силовикам. На следующий день подозреваемый в грабеже парень был задержан инспекторами ГАИ. При этом он ехал на авто, которое купил за деньги, вырученные с продажи краденного «iPhone», сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.

Парень украл в одном из салонов Витебска последний iPhone за 2650 долларов, продал его и купил авто, но был задержан ГАИ



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