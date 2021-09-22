Несколько дней под Витебском не могут найти 72-летнюю пенсионерку, пропавшую в лесу

Зоя Машэка • 22/9/21 12:53 • Турызм

Уже третий день идут поиски 72-летней жительницы деревни Ломы Витебского района, отправившейся в лес за грибами и пропавшей.



Женщина пошла за грибами еще утром 20 сентября. Когда она к вечеру не вернулась домой, родные забеспокоились. В 21:13 они позвонили спасателям и попросили помощи.

В лесу, куда предположительно пошла пожилая сельчанка, организовали поиски. Однако найти женщину не удалось и в половину второго ночи поисковую операцию свернули, сообщается пресс-службой МЧС.

На следующий день к поискам пенсионерки присоединилась милиция и волонтеры, спасатели задействовали квадрокоптер, но поиски снова не увенчались успехом.

Лес по соседству с деревней Ломы Летчанского сельсовета совсем небольшой. Однако рядом находятся гораздо более крупные лесные массивы с болотистыми участками.