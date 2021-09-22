Маршрутка между Журжево и Марковщиной начнет ходить с пятницы

Сяржук Серабро • 22/9/21 14:13 • Падзеі

С 24 сентября в Витебске начнет работы маршрутное такси №24-Тк, которое свяжет улицы Гагарина и Максима Горького.



Рейсы по маршруту №24-Тк, будет выполнять частник, схема движения следующая: Предприятие «Витебскречтранс» — улица Герцена — Вокзал — проспект Фрунзе — проспект Людникова — Керамзитовый завод, сообщает оператор перевозок.

Маршрутка будет ходить шесть раз в день. Отправление от остановочного пункта «Керамзитовый завод» в 7:03, 8:33, 10:03, 16:03, 17:33 и 19:03, а от остановочного пункта «предприятие Витебскречтранс» в 7:48, 9:18, 10:48, 15:18, 16:48 и 18:18.

Как писали «ННВ», о возможности заключения договора на обслуживание этого маршрута было объявлено 20 сентября, ранее такую маршрутку пытались пустить в августе.