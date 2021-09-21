Включать отопление в Витебской области начнут сегодня, пока только на объектах социальной сферы

ННВ • 21/9/21 12:23 • Здароўе

С 21 сентября во всех районах Витебской области начнется подключение отопления к объектам социальной сферы.



В первую очередь станет тепло в учреждениях здравоохранения, социального обеспечения, детсадах, школах, а также в музеях, государственных архивах, библиотеках и театрах. Такое решение принято областной рабочей группой по оптимизации режимов теплоснабжения.

На данный момент всем потребителям объектов социальной сферы Витебской области обеспечена возможность подключения отопления, сообщает телеграм-канал «Витебскэнерго».

Обогрев жилых помещений — домов, гостиниц и общежитий — начнется во вторую очередь. После подключения к отоплению жилфонда начнут подавать тепло в общественные и административные здания, а также промышленные предприятия и прочие организации.

По наблюдения синоптиков с 16 сентября среднесуточная температура в Витебске не превышала 8 градусов по шкале Цельсия, вчера, 20 сентября, этот показатель был ниже 5 градусов.