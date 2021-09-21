Сократят еще несколько пригородных рейсов автобусов из Витебска

Сяржук Серабро • 21/9/21 16:10 • Падзеі

«Витебскоблавтотранс» объявил об изменении расписания пригородного автобусного сообщения в связи с наступлением осенне-зимнего периода и уменьшением пассажиропотока. Какие рейсы сократят?



Автобус «Витебск — Дрюково», ходивший три раза в день, c 24 сентября будет делать только по два рейса туда и обратно — отправление с автовокзала в 7:15 утром и 18:45 вечером.

А вот автобус «Витебск – Ранино» наоборот станет ходить три раза в день вместо двух — отправление с автовокзала в 7:35, 9:05 и 18:15.

Эти рейсы, как сообщает «Витебскоблавтотранс» будут ежедневными. При этом отметят автобус «Витебск — Дрюково», отправлявшийся в 18:45 по субботам, и автобусы «Витебск – Ранино», отправлявшиеся в 9:05 и 18:15 по субботам и в 7:35 по воскресеньям.

Кроме того отменяются субботние рейсы «Витебск – Лятохи» в 17:35 и «Витебск – Коммунарка» в 19:30.

Напомним, что в начале лета предприятие «приостановило» выполнение 13 пригородных автобусный рейсов. Об их возобновлении пока не сообщалось.