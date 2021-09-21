Помните девушку с «Нафтана», которая смело ответила Теретелю? К ней пришли с обыском

ННВ • 21/9/21 11:44 • Палітыка

Обыск проходит в квартире председателя первичной организации Белорусского независимого профсоюза на «Нафтане» Ольги Бритиковой.



Об обыске у активистки на своей странице в Facebook сообщил председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.

— К председателю первичной организации Белорусского независимого профсоюза работников ОАО «Нафтан» Ольге Бритиковой пришли с обыском сотрудники КГБ, — написал он.

Ольга Бритикова проработала на «Нафтане» более полутора десятка лет. Накануне прошлогодних выборов она возглавляла отдел реализации нефтепродуктов.

17 августа 2021 года она выступила на митинги работников предприятия, когда туда приехал уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Иван Тертель, зачитав требования рабочих об отставке Александра Лукашенко и проведении новых честных выборов.

Спустя некоторое время Бритикову уволили с «Нафтана», в этом году она стала руководителем первички независимого профсоюза на нефтезаводе.