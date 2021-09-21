Неизвестного пешехода задавили на проспекте Черняховского в Витебске
Вечером 20 сентября на проспекте Черняховского в Витебске погиб пешеход, его личность устанавливают.
Около 22:00 наезд на неизвестного мужчину совершил водитель автомобиля «Iveco». Судя по фото, пешеход пересекал улицу в районе дома №20, он переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате наезда от полученных травм пешеход погиб на месте ДТП. По факту происшествия проводится проверка. После установления личности пешехода, ГАИ обещает обновить информацию.
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