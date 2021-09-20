Самодельный револьвер нашли у жителя Миорского района

Іван Дзедушкін • 20/9/21 18:12 • Крымінал

Жителя Миорского района, хранившего самодельный револьвер под мелкокалиберный патрон, приговорили к «домашней химии» и большому штрафу.



Силовики изъяли оружие у жителя одной из деревень Миорского района. Предмет, похожий на револьвер, отправили на экспертизу.

Судебная баллистическая экспертиза установила, что револьвер собран из выточенных вручную самодельных деталей. По результатам проведения экспериментальной стрельбы оказалось, что он является огнестрельным оружием и пригоден для ведения огня винтовочными патронами кольцевого воспламенения 5,6×15,6 мм R (.22 LR).

В результате в суд приговорил жителя Миорского района, хранившего оружие, к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и штрафу в размере 870 рублей, сообщает официальный представитель управления ГКСЭ по Витебской области Наталья Романова.