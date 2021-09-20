Новым главой Первомайского района Витебска назначен Евгений Семенычев. Что о нем известно?

Сяржук Серабро • 20/9/21 15:35 • Палітыка

20 сентября стало известно, что Александр Лукашенко назначил главой администрации Первомайского района Евгения Семенычева. Где он трудился раньше?



До назначения на новую должность господин Семенычев занимал кресло директора филиала «Витебское производственное управление ПРУП «Витебскоблгаз». Вообще же о новом главе Первомайского района известно очень мало, даже его возраст узнать не удалось.

На протяжении второго десятилетия XXI столетия Евгений Олегович Семенычев работал в райгазах — сначала в Шарковщинском районе, а с 2014 года — в Чашникоском. Там он дорос до должности директора филиала.

В конце 2016 или в 2017 году он перешел в «Витебскоблгаз», став начальником управления промышленного и сельскохозяйственного производства, а через несколько лет возглавил эту организацию.

Известно, что должность первого заместителя председателя Новополоцкого городского исполнительного комитета с 2019 года занимает уроженец Браслава Сергей Олегович Семенычев, его отец, Олег Семенычев, в свою очередь руководил браславской ПМК-42. Однако родственники ли это нового главы Первомайского района пока узнать не удалось.

Напомним, что предыдущий глава администрации Первомайского района Витебска Николай Орлов три месяца назад был назначен мэром Витебска.