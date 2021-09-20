Маршрутка из Журжево в Марковщину в Витебске все же появится, также будет ходить маршрутка из Бороников в Билево

Сяржук Серабро • 20/9/21 16:06 • Падзеі

ГП «Оператор перевозок» Витебска в срочном порядке собирается организовать маршрутное такси с улицы Гагарина на улицу Горького.



Это предприятие повторно объявило прием документов для обслуживание маршрута №24-Тк по следующему направлению: Предприятие «Витречтранс» — улица Максима Горького — улица Буденного — Вокзал — улица Замковая – проспект Фрунзе — проспект Людникова – улица Гагарина – Керамзитовый завод.

Напомним, что объявление о создании такого маршрута появилось примерно месяц назад, но затем предложение исчезло с сайта «Оператора перевозок».

Новая маршрутка призвана обеспечить беспересадочное сообщение между Журжево и Марковщиной, правда, билет будет стоить почти в два раза больше, чем в трамвае.

Кроме того сообщается, что с 1 октября в Витебске начнет курсировать микроавтобус по маршруту №39-Тк (Бороники-пр-т Черняховского- пр-т Московский-ул. Короткевича- ул. Богатырева- ул. 33-ей Армии). Он заменит маршрут 36-Тк, ходивший между Борониками и железнодорожным вокзалом.