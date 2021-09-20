«Доломит» попросил признать банкротом его торговое предприятие «Руба», работников уволили

Сяржук Серабро • 20/9/21 19:23 • Эканоміка

Началось банкротство унитарного торгово-производственного предприятия «Руба», принадлежащего ОАО «Доломит».



Торговое предприятие было создано ОАО «Доломит» в 1997 году. В апреле акционеры «Доломита» решили ликвидировать УТПП «Руба», всех его работников уволили.

Заявление об экономической несостоятельности было подано в суд самим должником. Предприятие должно кредиторам 121 324 рубля 37 копеек, в то время как его имущество оценивается в 77 412 рубля 55 копеек.

16 сентября экономический суд Витебской области принял решение возбуждении производства по делу о банкротстве УТПП «Руба» и открытие конкурсного производства. Первое собрание кредиторов должно состояться 2 декабря.