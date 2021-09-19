К 9 годам колонии приговорили жителя Витебска, наклеившего стикер на милицейский УАЗ

ННВ • 19/9/21 19:45 • Палітыка

34-летнего Сергея Думова, которого задержали в Витебске при попытке наклеить стикер на милицейский автомобиль, приговорили к 9 годам и 15 суткам лишения свободы.



Витеблянин был задержан 22 марта, когда тот клеил наклейку на патрульный автомобиль, припаркованный у Первомайского районного отдела внутренних дел. На следующий день дома у него провели обыск и, по сообщению УВД Витебского облисполкома, нашли пиротехнику, самодельные ежи для остановки транспорта, протестную символику и атрибутику, баллончики с краской и муляжи ручных гранат.

В результате Думову выдвинули сразу несколько обвинений: организация массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК) и подготовка лиц для участия в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК), а также осквернение сооружений и порча имущества (статья 343 УК).

Суд над ним начался 13 августа, после первого заседания он проходил в закрытом формате. 17 сентября судья Михаил Юрченко (суд Первомайского района Витебска) признал Думова виновным по всем обвинениям.

В итоге Сергей Думов был приговорен к 9 годам и 15 суткам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии усиленного режима, сообщает правозащитный сайт «Віцебская вясна».