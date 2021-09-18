К дожинкам в Витебской области намолотили 783 200 т зерна, хуже за последнее десятилетие было только в 2018 году

• 18/9/21 15:52 • Эканоміка

Уборка зерновых и зернобобовых культур в Витебской области практически завершилась, при этом собрать удалось меньше 800 тысяч тонн зерна.
Жатва, уборочная. Комбайны на ячменном поле. 2011 год. Фото Сергея Серебро

По состоянию на 18 сентября, согласно оперативным данным Минсельхозпрода, когда Витебщина торжественно отмечает в Шумилино праздник урожая «Дожинки», в регионе сжато 308 600 гектаров, что составляет 97,7% от всей площади, засеянной этими культурами (включая кукурузу).

Намолотить удалось при этом только 783 200 тонн зерна. Средняя урожайность по области составила 25,4 центнера зерна с гектара. Так что с оставшихся неубранных 7100 гектаров вряд ли намолотят еще хотя бы 2000 тонн.

За последние 20 лет хуже неурожаи были только в 2018 (757 000 тонн), 2005 (682 700 тонн) и 2001 (653 500 тонн) годах.

Самый большой в XXI веке урожай зерновых и зернобобовых в Витебской области собрали в 2015 году, когда намолотили 1 344 000 тонн зерна. Урожайность в тот год составила 33,3 центнера с гектара.

К дожинкам в Витебской области намолотили 783 200 т зерна, хуже за последнее десятилетие было только в 2018 году

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