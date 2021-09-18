Сяржук Серабро • 18/9/21 15:52 • Эканоміка

Уборка зерновых и зернобобовых культур в Витебской области практически завершилась, при этом собрать удалось меньше 800 тысяч тонн зерна.



По состоянию на 18 сентября, согласно оперативным данным Минсельхозпрода, когда Витебщина торжественно отмечает в Шумилино праздник урожая «Дожинки», в регионе сжато 308 600 гектаров, что составляет 97,7% от всей площади, засеянной этими культурами (включая кукурузу).

Намолотить удалось при этом только 783 200 тонн зерна. Средняя урожайность по области составила 25,4 центнера зерна с гектара. Так что с оставшихся неубранных 7100 гектаров вряд ли намолотят еще хотя бы 2000 тонн.

За последние 20 лет хуже неурожаи были только в 2018 (757 000 тонн), 2005 (682 700 тонн) и 2001 (653 500 тонн) годах.

Самый большой в XXI веке урожай зерновых и зернобобовых в Витебской области собрали в 2015 году, когда намолотили 1 344 000 тонн зерна. Урожайность в тот год составила 33,3 центнера с гектара.

К дожинкам в Витебской области намолотили 783 200 т зерна, хуже за последнее десятилетие было только в 2018 году



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