Из-за ремонтных работ несколько трамваев в Витебске изменят маршрут

ННВ • 18/9/21 13:34 • Падзеі

Из-за земляных работ на проезжей части улицы Максима Горького в районе дома №42а в Витебске изменяется движение трамваев маршрутов № 2, № 6 и № 7.



18 сентября с 20:00 вагоны маршрутов № 2, № 6, № 7 будут следовать через Зеленогурскую улицу, об этом сообщает сайт ОАО «Витебскоблавтотранс».

Отметим, что в результате этого вечером без трамвайного сообщения останутся улицы Герцена и Академика Павлова, а также участок улицы Максима Горького от 5-го Коммунального дома до завода тракторных запчастей. Автобусы маршрутов №40 и №45, которые также курсируют по этим улицам, ходят с интервалом около двух часов.