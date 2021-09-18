Как прошли “Дажынкі” в Шумилино. Фоторепортаж

Ігар Мацьвееў • 18/9/21 20:02 • Грамадства

В Шумилино 18 сентября отпраздновали областные "Дажынкі". К празднику райцентр преобразился - и встретил гостей в полном блеске, как это обычно и бывает на таких гуляниях. "Народные новости Витебска" съездили на фестиваль хлеборобов и посмотрели, чем удивляли "дажыначныя" ряды.

Местные власти уверяют, что Шумилино встретило праздник "полностью обновленным — от окраины до центра". В горпоселке отремонтировали более 100 объектов: дома, дороги, тротуары, почту, поликлинику, школу, детсады, музей, магазины, стадион, парк, Дом культуры, железнодорожный вокзал. Подарком для горожан стал фонтан - в несколько ярусов и с подсветкой.

Праздник открыло торжественное шествие участников.

В программе были конкурс снопов, выставки сельхозтехники, ретроавтомобилей, картиинг-шоу, мастер-классы, спортивные соревнования и т.д.

Удивила выставка караваев. Самый главный из них - в высоту 1,5 м, весом 100 кг, - витебские хлебопеки готовили неделю.

Много зрителей собрали шоу от ГАИ, ВДВ, МЧС. В большом восторге от этих показательных выступлений были дети. Разными активностями гостей развлекали и на других площадках. К примеру, БРСМ привез селфи 360, и многие делали такие фото и видео.

Танцы, песни, угощения на каждом углу - все, как обычно на "Дажынках". Но с шумилинским колоритом. В каждом же местечке - своя душа, свои особенности.

В следующем, 2022 году, региональные "Дажынки" пройдут в Глубоком. А в 2023-м - в Шарковщине.