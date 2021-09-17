Водитель «Toyota» заснул за рулем и врезался в столб в Глубоком, пострадала пассажирка

Іван Дзедушкін • 17/9/21 13:01 • Здарэнні

16 сентября в Глубоком «Toyota Corolla» врезалась в опору уличного освещения, травмы получила пассажирка легковушки.

Как оказалось 54-летний водитель автомобиля уснул за рулем, в результате «Toyota» выехала за пределы проезжей части и врезалась в фонарный столб, который из-за этого переломился.

В дорожно-транспортном происшествии пострадала 31-летняя девушка, которая ехала на пассажирском сидении — она получила травмы и была госпитализирована в Глубокскую центральную районную больницу, сообщается областным ГАИ.