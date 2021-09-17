Помилована девушка из Витебска, которую посадили на полтора года за пинок милицейского автомобиля

Сяржук Серабро • 17/9/21 13:16 • Палітыка

22-летняя политзаключенная из Витебска Юлия Кашеверова, приговоренная к полутора годам заключения, оказалась среди тринадцати помилованных Лукашенко.



Напомним, что Кашеверова, осужденная по статье «хулиганство» за несколько ударов ногой по микроавтобусу силовиков, отбывала срок в колонии №4 в Гомеле. В августе стало известно, что девушка направила прошение о помиловании в так называемый «Круглый стол демократических сил» Юрия Воскресенского.

Теперь, согласно информации правозащитников, витеблянка оказалась среди тех тринадцати человек, о помиловании которых Александро Лукашенко сообщили госСМИ.

В заключении Юрия Кашеверова находилась около 11 месяцев, из которых в СИЗО — 4 месяца. По новым правилам день в СИЗО ей должны были засчитать, как полтора дня в колонии. Таким образом, витеблянка отсидела 13 из 18 месяцев, назначенных ей судьёй.