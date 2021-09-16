В Витебске уровень воды в Двине опустился ниже 30 сантиметров над 0 поста

Сяржук Серабро • 16/9/21 18:00 • Экалогія

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта продолжают отмечаться Двине в черте Витебска, при этом уровень воды в реке упал ниже 30 сантиметров над 0 поста.



16 сентября в областном центре уровень воды в Двине достигал только 29 сантиметров над нулем гидрологического поста, то этого несколько дней этот показатель составлял 31 сантиметр.

По наблюдениям «Витебскоблгидромета» в верховье Двины наблюдался небольшой рост уровня воды до 3 сантиметров за сутки, а на остальном протяжении реки и её притоках – незначительное понижение уровня воды до 7 сантиметров за сутки и ровный ход уровня. На Двине в районе Витебска отметка уровня воды находится ниже опасно низкой отметки, при которой затруднено судоходство.

Как писали «ННВ», уровень воды в реке опустился ниже опасно низкого значения, при котором затруднена работа речного транспорта еще три месяца назад, тогда этот показатель колебался межу 50 и 60 сантиметрами. Впрочем, в августе витебляне замечали теплоходы на Двине, хотя уровень воды в реке в этом месяце не превышал 38 сантиметров над уровнем нуля поста.