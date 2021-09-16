Огромная скирда соломы сгорела в Полоцком районе

ННВ • 16/9/21 16:56 • Здарэнні

15 сентября у деревни Залесье Полоцкого район огнем было уничтожено сразу 125 тонн соломы.



В 16:35 спасателям поступило сообщение, о том пожаре рулонов соломы, складированных в скирду в поле КСУП «Экспериментальная база «Ветринская».

В результате пожара скирда была полностью уничтожена огнем, погибло 125 тонн соломы. С учетом того, что рулон спрессованной соломы весит около 250 килограммов, в скирде, вероятно, сгорело не менее 500 таких руллонов.

Люди во время пожара не пострадали, его причина устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.