Огромная скирда соломы сгорела в Полоцком районе
15 сентября у деревни Залесье Полоцкого район огнем было уничтожено сразу 125 тонн соломы.
В 16:35 спасателям поступило сообщение, о том пожаре рулонов соломы, складированных в скирду в поле КСУП «Экспериментальная база «Ветринская».
В результате пожара скирда была полностью уничтожена огнем, погибло 125 тонн соломы. С учетом того, что рулон спрессованной соломы весит около 250 килограммов, в скирде, вероятно, сгорело не менее 500 таких руллонов.
Люди во время пожара не пострадали, его причина устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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