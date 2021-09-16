На Витебщине новый начальник СК — Александр Гуцко, его предшественник уволен в запас

ННВ • 16/9/21 20:02 • Палітыка

Лукашенко назначил начальником управления Следственного комитета по Витебской области полковника юстиции Александра Гуцко.



Указ о назначении нового начальника областного УСК Александр Лукашенко подписал вчера, 15 сентября. В этот же день он издал другой указ — об увольнении по болезни в запас генерал-майора юстиции Павла Игнатова, до этого руководившего Следственным комитетом в Витебской области.

До нового назначения Александр Гуцко пять лет занимал должность заместителем начальника управления Следственного комитета по Гомельской области, а до этого был начальником управления процессуального контроля этого УСК.