На Витебщине новый начальник СК — Александр Гуцко, его предшественник уволен в запас
Лукашенко назначил начальником управления Следственного комитета по Витебской области полковника юстиции Александра Гуцко.
Указ о назначении нового начальника областного УСК Александр Лукашенко подписал вчера, 15 сентября. В этот же день он издал другой указ — об увольнении по болезни в запас генерал-майора юстиции Павла Игнатова, до этого руководившего Следственным комитетом в Витебской области.
До нового назначения Александр Гуцко пять лет занимал должность заместителем начальника управления Следственного комитета по Гомельской области, а до этого был начальником управления процессуального контроля этого УСК.
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