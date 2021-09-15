Витебская афиша с 13.9.2021 по 19.9.2021 года

Ульяна Церашкова • 15/9/21 12:56 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 13 по 19 сентября 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03

13.09–15.09

"Вокруг света за 80 дней". Анимация, приключения, Бельгия, США, 6+ (13:50, 15:30; 8:55 детский, 17:20). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"После. Глава 3". Драма, США, 16+ (17:10, 21:45; 19:00). Цена: 5,80–6,70.

"Шан-Чи и легенда десяти колец". Фэнтези, 2D/3D, США, 16+ (19:10; 14:45 3D, 21:00 3D). Цена: 6,50–7,80.

"Босс-Молокосос 2". Анимация, комедия, семейный, 3D, США, 6+ (9:40 детский, 11:45 детский; 10:35 3D, 12:40 3D). Цена: 4,80–6,20, детский 2,60–3,10, детский – 2,10.

16.09–22.09

«Дюна». Драма, приключения, фантастика, 2D/3D, Великобритания, Венгрия, Канада, США, 12+ (12:05 3D, 15:00, 17:55 3D, 20:50). Цена: 6,50–7,30.

«Литл Гром». Мультфильм, Бельгия, Германия, Франция, 0+ (8:50 детский, 12:40). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Вокруг света за 80 дней". Анимация, приключения, Бельгия, США, 6+ (10:25; 8:55 детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"После. Глава 3". Драма, США, 16+ (19:00). Цена: 4,80–5,60.

"Шан-Чи и легенда десяти колец". Фэнтези, 2D/3D, США, 16+ (14:15, 21:00 3D). Цена: 5,30–6,70.

"Босс-Молокосос 2". Анимация, комедия, семейный, 3D, США, 6+ (10:35, 16:55 3D). Цена: 4,80–6,20, детский 2,60–3,10, детский – 2,10.

Кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)

13.09–15.09

"Небесная команда". Драма, спорт, Россия, 12+ (19:15; 21:50). Цена: 5,80–6,70.

"Вокруг света за 80 дней". Анимация, приключения, Бельгия, США, 6+ (9:00 детский, 10:50 детский, 12:30, 16:20). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс 2,60.

"После. Глава 3". Драма, США, 16+ (18-:00, 19:55). Цена: 5,80–6,70.

"Шан-Чи и легенда десяти колец". Фэнтези, 2D/3D, США, 16+ (14:50, 21:00). Цена: 6,50–7,30.

"Нефутбол". Комедия, спорт, Россия, 12+ (17:30). Цена: 5,80–6,70.

"Босс-Молокосос 2". Анимация, комедия, семейный, 3D, США, 6+ (10:40, 12:45; 8:45 3D детский, 14:10 3D). Цена: 4,80–6,20, детский – 2,60.

16.09–22.09

«Дюна». Драма, приключения, фантастика, 2D/3D, Великобритания, Венгрия, Канада, США, 12+ (18:05; 11:00 3D, 16:00 3D, 18:55 3D). Цена: 6,50–7,80.

«Литл Гром». Мультфильм, Бельгия, Германия, Франция, 0+ (8:25 детский; 10:05).

Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.

"Небесная команда". Драма, спорт, Россия, 12+ (16:20). Цена: 5,80–6,70.

"Вокруг света за 80 дней". Анимация, приключения, Бельгия, США, 6+ (9:20). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс 2,60.

"После. Глава 3". Драма, США, 16+ (21:50). Цена: 4,80–5,60.

"Шан-Чи и легенда десяти колец". Фэнтези, 2D/3D, США, 16+ (13:45 3D, 21:00). Цена: 5,30–6,70.

"Босс-Молокосос 2". Анимация, комедия, семейный, 3D, США, 6+ (11:40; 13:55 3D). Цена: 4,80–6,20, детский 2,60–3,10, детский – 2,10.

Скоро в кинотеатрах Витебска:

С 23.09 "Манхэттенский фестиваль короткометражного кино", 16+.

25.09 и 26.09 "Дни индийского кино".

"Клаустрофобы 2: лига выживших". Боевик, триллер, ужасы, фантастика, США, 16+.

"Холодный расчет". Триллер, США, Великобритания, Китай, 18+.

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96

15.09 (19:00) «Самая жаданая». Рамантычная камедыя па матывах французскай драматургіі.

16.09 (19:00) «Метро». Цёмная гісторыя са святлом у канцы тунэля.

17.09 (19:00) «Леаніды не вернуцца на зямлю». Драма.

21.09 (19:00) «Каралева прыгажосці з Лінэна». Кухонны трылер.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77

19.09 (11:00) «Папялушка, або Крышталёвыя чаравічкі». Адкрыццё 36-га тэатральнага сезона.

19.09 (18:00) «Спакуса».

25.09 (11:00) «Вясёлы Драфей».

26.09 (11:00, 13:00) «Пятрушка».

Витебская областная филармония

улица Ленина, 69, тел. 36-83-87

15.09 (18:00) «Феномен органной музыки». Исполнитель – Вероника Богданович-Язвинская.

15.09 (18:00) Концерт органной музыки «Seasons» («Времена года»). Вероника Богданович-Язвинская (орган), Александра Полетаева (флейта).

17.09 (19:00) «Мы – народ». Эстрадный концерт ко дню народного единства.

Концертный зал «Витебск»

парк Фрунзе, 1

22.09 (19:00) Балет «Дон Кихот».

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).

«Находки с бабушкиного чердачка».

«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).

«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.

«Про100 помогаем». Выставка, приуроченная к столетию со дня образования Белорусского общества Красного Креста (до 31.10).

Выставка проектов Андрея и Марины Вереничей (до 30.09).

«Графическое настроение». Графика Елены Чуйковой (до 10.10).

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

«Белорусское искусство XVIII−XX веков».

«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»

Коллекция работ Ю.М. Пэна.

Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.

Акварель Феликса Гумена.

Выставка-продажа «Хохлома» (до 30.09).

«Каля нуля». Рэспубліканскі праект (да 3.10).

«Мроі–крылы». Рэспубліканская выстава мастацкага тэкстылю (да 3.10).

Акварель Ольги Погореловой (до 30.09).

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 69-19-91

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.

«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска).

Витебский центр современного искусства

**ул. Белобородова, 5, тел. тел. 58-48-94

Рэспубліканская мастацкая выстава шрыфта і каліграфіі «ЛітАрт» (да 26.09).

Музей истории Витебского народного художественного училища

ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25

Постоянная экспозиция.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

Выставка живописи Сергея Давидовича.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.

«Марк Шагал и художники местечек»». Выставка графики из коллекции музея.

«Двенадцать колен Израиля». Выставка, посвященная 60-летию создания Марком Шагалом витражей для синагоги медицинского центра Хадасса в Иерусалиме (до 3.10).

«М'Арт. Избранное». Выставка к 15-летию творческого объединения (до 10.10).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, 5, тел. 67-00-38, 66-25-84

«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.

«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.

«Краски детства». Выставка вышивки участников клуба «Иголочка».

«Кветкі райскага саду». Выставка маляванак (до 12.09).

«Фотопрогулки по Москве и Подмосковью» (до 19.09).

Выставка «Симфония Великого Космоса» работ победителей и призеров IV Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса» (до 30.09).

25.09 (9:00–15:00) «Дажынкі па-задзвінску».

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.

«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.

16.09 (16:30) Презентация монографии Александра Косова и Дениса Юрчака «Республика Беларусь в интеграционных процессах на постсоветском пространстве».

Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.

«Мы покоряли небо». Выставочный проект, посвященный девушкам-летчицам.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставка работ белорусских художников.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.

10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.

Битлз-клуб «Чердачок»**

**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09

Пн., вт., ср., пт. (20:00) Кинопоказы.

Витебский зоологический парк

ул. Янки Купалы, 17

10:00–18:00, сб. и вс. – 10:00–19:00 (понедельник, вторник – выходные). Постоянная экспозиция.