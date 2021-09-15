Витебская афиша с 13.9.2021 по 19.9.2021 года
Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 13 по 19 сентября 2021 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.
Кино:
Дом кино
ул. Ленина, 40, тел. 60-32-03
13.09–15.09
"Вокруг света за 80 дней". Анимация, приключения, Бельгия, США, 6+ (13:50, 15:30; 8:55 детский, 17:20). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.
"После. Глава 3". Драма, США, 16+ (17:10, 21:45; 19:00). Цена: 5,80–6,70.
"Шан-Чи и легенда десяти колец". Фэнтези, 2D/3D, США, 16+ (19:10; 14:45 3D, 21:00 3D). Цена: 6,50–7,80.
"Босс-Молокосос 2". Анимация, комедия, семейный, 3D, США, 6+ (9:40 детский, 11:45 детский; 10:35 3D, 12:40 3D). Цена: 4,80–6,20, детский 2,60–3,10, детский – 2,10.
16.09–22.09
«Дюна». Драма, приключения, фантастика, 2D/3D, Великобритания, Венгрия, Канада, США, 12+ (12:05 3D, 15:00, 17:55 3D, 20:50). Цена: 6,50–7,30.
«Литл Гром». Мультфильм, Бельгия, Германия, Франция, 0+ (8:50 детский, 12:40). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.
"Вокруг света за 80 дней". Анимация, приключения, Бельгия, США, 6+ (10:25; 8:55 детский). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.
"После. Глава 3". Драма, США, 16+ (19:00). Цена: 4,80–5,60.
"Шан-Чи и легенда десяти колец". Фэнтези, 2D/3D, США, 16+ (14:15, 21:00 3D). Цена: 5,30–6,70.
"Босс-Молокосос 2". Анимация, комедия, семейный, 3D, США, 6+ (10:35, 16:55 3D). Цена: 4,80–6,20, детский 2,60–3,10, детский – 2,10.
Кинотеатр «Мир»
ул. Чехова, 3, тел. 22-57-44 (wi-fi)
13.09–15.09
"Небесная команда". Драма, спорт, Россия, 12+ (19:15; 21:50). Цена: 5,80–6,70.
"Вокруг света за 80 дней". Анимация, приключения, Бельгия, США, 6+ (9:00 детский, 10:50 детский, 12:30, 16:20). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс 2,60.
"После. Глава 3". Драма, США, 16+ (18-:00, 19:55). Цена: 5,80–6,70.
"Шан-Чи и легенда десяти колец". Фэнтези, 2D/3D, США, 16+ (14:50, 21:00). Цена: 6,50–7,30.
"Нефутбол". Комедия, спорт, Россия, 12+ (17:30). Цена: 5,80–6,70.
"Босс-Молокосос 2". Анимация, комедия, семейный, 3D, США, 6+ (10:40, 12:45; 8:45 3D детский, 14:10 3D). Цена: 4,80–6,20, детский – 2,60.
16.09–22.09
«Дюна». Драма, приключения, фантастика, 2D/3D, Великобритания, Венгрия, Канада, США, 12+ (18:05; 11:00 3D, 16:00 3D, 18:55 3D). Цена: 6,50–7,80.
«Литл Гром». Мультфильм, Бельгия, Германия, Франция, 0+ (8:25 детский; 10:05).
Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс (6–14 лет) 2,60.
"Небесная команда". Драма, спорт, Россия, 12+ (16:20). Цена: 5,80–6,70.
"Вокруг света за 80 дней". Анимация, приключения, Бельгия, США, 6+ (9:20). Цена: 5,80–6,70, детский киносеанс 2,60.
"После. Глава 3". Драма, США, 16+ (21:50). Цена: 4,80–5,60.
"Шан-Чи и легенда десяти колец". Фэнтези, 2D/3D, США, 16+ (13:45 3D, 21:00). Цена: 5,30–6,70.
"Босс-Молокосос 2". Анимация, комедия, семейный, 3D, США, 6+ (11:40; 13:55 3D). Цена: 4,80–6,20, детский 2,60–3,10, детский – 2,10.
Скоро в кинотеатрах Витебска:
С 23.09 "Манхэттенский фестиваль короткометражного кино", 16+.
25.09 и 26.09 "Дни индийского кино".
"Клаустрофобы 2: лига выживших". Боевик, триллер, ужасы, фантастика, США, 16+.
"Холодный расчет". Триллер, США, Великобритания, Китай, 18+.
Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа
вул. Замкавая, 2, тэл. 62-63-81, 62-63-96
15.09 (19:00) «Самая жаданая». Рамантычная камедыя па матывах французскай драматургіі.
16.09 (19:00) «Метро». Цёмная гісторыя са святлом у канцы тунэля.
17.09 (19:00) «Леаніды не вернуцца на зямлю». Драма.
21.09 (19:00) «Каралева прыгажосці з Лінэна». Кухонны трылер.
Беларускі тэатр «Лялька»
вул. Пушкина, 2, тэл. 66-90-77
19.09 (11:00) «Папялушка, або Крышталёвыя чаравічкі». Адкрыццё 36-га тэатральнага сезона.
19.09 (18:00) «Спакуса».
25.09 (11:00) «Вясёлы Драфей».
26.09 (11:00, 13:00) «Пятрушка».
Концерты:
Витебская областная филармония
улица Ленина, 69, тел. 36-83-87
15.09 (18:00) «Феномен органной музыки». Исполнитель – Вероника Богданович-Язвинская.
15.09 (18:00) Концерт органной музыки «Seasons» («Времена года»). Вероника Богданович-Язвинская (орган), Александра Полетаева (флейта).
17.09 (19:00) «Мы – народ». Эстрадный концерт ко дню народного единства.
Концертный зал «Витебск»
парк Фрунзе, 1
22.09 (19:00) Балет «Дон Кихот».
Выставки:
Витебский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12
«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.
«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).
«Природа Витебского края».
«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.
Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»
«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XX века (из фондов ВОКМ).
«Находки с бабушкиного чердачка».
«100 рарытэтаў да 100-годдзя музея» (з фондаў ВАКМ).
«Веков связующая нить». Выставка декоративной вышивки, вязания и плетения конца XVIII — XIX веков. Из фондов ВОКМ.
«Про100 помогаем». Выставка, приуроченная к столетию со дня образования Белорусского общества Красного Креста (до 31.10).
Выставка проектов Андрея и Марины Вереничей (до 30.09).
«Графическое настроение». Графика Елены Чуйковой (до 10.10).
Художественный музей
ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01
«Белорусское искусство XVIII−XX веков».
«Русская живопись и декоративно-прикладное искусство конца XVIII – начала XX вв.»
Коллекция работ Ю.М. Пэна.
Живопись Петра Явича. Из фондов ВОКМ.
Акварель Феликса Гумена.
Выставка-продажа «Хохлома» (до 30.09).
«Каля нуля». Рэспубліканскі праект (да 3.10).
«Мроі–крылы». Рэспубліканская выстава мастацкага тэкстылю (да 3.10).
Акварель Ольги Погореловой (до 30.09).
Витебский музей истории частного коллекционирования
пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21
Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и других.
Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»
тел. 69-19-91
Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И. Репина.
Фотолетопись жизни и творчества И. Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).
«А в гостиной стол накрыт!». Предметы быта конца XIX века из частной коллекции Дмитрия Серебрянникова.
«По следам мамонта». Экспозиция из фондов ВОКМ (костные останки мамонтов, найденные в разных районах Витебска).
Витебский центр современного искусства
**ул. Белобородова, 5, тел. тел. 58-48-94
Рэспубліканская мастацкая выстава шрыфта і каліграфіі «ЛітАрт» (да 26.09).
Музей истории Витебского народного художественного училища
ул. Марка Шагала, 5а, тел. 68-01-25
Постоянная экспозиция.
Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)
ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65
Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).
Выставка живописи Сергея Давидовича.
Арт-центр Марка Шагала
ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68
Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.
Выставка живописи из фондов Музея Марка Шагала.
«Марк Шагал и художники местечек»». Выставка графики из коллекции музея.
«Двенадцать колен Израиля». Выставка, посвященная 60-летию создания Марком Шагалом витражей для синагоги медицинского центра Хадасса в Иерусалиме (до 3.10).
«М'Арт. Избранное». Выставка к 15-летию творческого объединения (до 10.10).
Дом-музей Марка Шагала
ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68
Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.
Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»
ул. Чайковского, 3, 5, тел. 67-00-38, 66-25-84
«Скарбніца старажытнага горада». Выставка городского клуба мастеров.
«Этна-хатка». Постоянная экспозиция.
«Краски детства». Выставка вышивки участников клуба «Иголочка».
«Кветкі райскага саду». Выставка маляванак (до 12.09).
«Фотопрогулки по Москве и Подмосковью» (до 19.09).
Выставка «Симфония Великого Космоса» работ победителей и призеров IV Международного конкурса детского рисунка «Мы – дети Космоса» (до 30.09).
25.09 (9:00–15:00) «Дажынкі па-задзвінску».
Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»
пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38
Экспозиция, посвященная истории Витебска.
Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске». Смотровая площадка.
«Паветра». Живопись живописи Ивана Иванова.
16.09 (16:30) Презентация монографии Александра Косова и Дениса Юрчака «Республика Беларусь в интеграционных процессах на постсоветском пространстве».
Витебский областной музей героя Советского Союза М. Ф. Шмырева
ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68
Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М. Ф. Шмырева.
«Мы покоряли небо». Выставочный проект, посвященный девушкам-летчицам.
Галерея «Стена»
ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75
«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).
Выставка работ белорусских художников.
Разное:
Комплекс культурно-массового отдыха имени Советской Армии
ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75
10:00–18:00 (ср. – вс.) Дни массового отдыха горожан.
10:00–18:00 Прокат спортинвентаря.
Битлз-клуб «Чердачок»**
**ул. Октябрьская, 12, тел. +375 (29) 514-02-09
Пн., вт., ср., пт. (20:00) Кинопоказы.
Витебский зоологический парк
ул. Янки Купалы, 17
10:00–18:00, сб. и вс. – 10:00–19:00 (понедельник, вторник – выходные). Постоянная экспозиция.
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