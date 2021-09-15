В Витебске создадут сайт с электронной версией книги «Память», это будет стоить 5000 долларов

Сяржук Серабро • 15/9/21 14:45 • Грамадства

Сайт «Книга Память. Витебская область» должен появиться к началу декабря, объявлен тендер на его разработку.



Судя по описанию, сайт будет содержать базу данных по людям, включенным в книги «Память» Витебской области с возможностью расширенного поиска по ней.

Кроме того, похоже на сайте опубликуют электронные версии подобных книг по районам области. Также там собираются разместить довоенные карты Генштаба РККА и информацию об административном делении БССР перед немецкой оккупацией.

Сайт изготавливается для учреждения культуры «Витебский областной музей Героя Советского Союза М.Ф. Шмырева». Октрытый конкурс на эти работы объявлен Витебским областным центром по обеспечению деятельности организаций сферы культуры. Стоимость разработки сайта оценена в 12 400 рублей.

Отметим, что автоматизированный банк данных «Книга памяти» доступен сайте Министерства обороны. Правда, там достаточно примитивный функционал для работы с поиском.