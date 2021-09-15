Снова сбили велосипедиста, теперь под Витебском

Іван Дзедушкін • 15/9/21 13:12 • Здарэнні

За пять дней в Витебской области сбили четырех велосипедистов, двое из них погибли.



Очередной наезд на велосипедиста произошел у деревни Добрейка Витебского района 13 сентября. 50-летни водитель легкового автомобиля «Volvo» сбил 65-летнюю велосипедистку.

В результате дорожно-транспортного происшествия пенсионерка получила травмы, ее доставили в Витебскую областную клиническую больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

Как писали «ННВ», в сентябре в Витебской области началась череда ДТП с участием велосипедистов: 8 сентября велосипедист погиб в Лепельском районе, 10 сентября — в Оршанском, а 12 сентября в Орше велосипедистка попала в реанимацию после наезда машины.