Молния поразила пять коров в Лиозненском районе

ННВ • 15/9/21 14:07 • Эканоміка

Пять коров пострадали от электрического разряда во время осенней грозы в Лиозненском районе.



Утром 1 сентября в грозу попало стадо, находившееся на выпасе неподалеку от деревни Выходцы. Молния ударила в землю неподалеку и в результате пять коров хозяйства СУП «Барсеево» были поражены электрическим током.

Откачать смогли только двух животных, а трех коров пришлось отправить на мясо, пишет районная газета «Сцяг перамогі». Люди во время этой грозы не пострадали.