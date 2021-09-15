Молния поразила пять коров в Лиозненском районе

• 15/9/21 14:07 • Эканоміка

Пять коров пострадали от электрического разряда во время осенней грозы в Лиозненском районе.
Удивленная корова. Фото pixabay.com

Утром 1 сентября в грозу попало стадо, находившееся на выпасе неподалеку от деревни Выходцы. Молния ударила в землю неподалеку и в результате пять коров хозяйства СУП «Барсеево» были поражены электрическим током.

Откачать смогли только двух животных, а трех коров пришлось отправить на мясо, пишет районная газета «Сцяг перамогі». Люди во время этой грозы не пострадали.

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