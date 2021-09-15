Четверо грибников потерялись в Витебской области, нашли только двоих

Сяржук Серабро • 15/9/21 13:35 • Турызм

Во вторник, 14 сентября, в лесах Витебщины потерялись четыре человека: в Россонском районе пропал пенсионер, а Городокском районе — семья из двух человек и еще одна женщина.



Семья из Витебска — 62-летний мужчина и 65-летняя женщина — заблудились в лесу у деревни Козловичи Городокского района. В 10:32 они позвонили спасателям, найти грибников удалось примерно через два часа.

В том же районе, но в лесу у деревни Хвощно полтора часами ранее заблудилась 62-летняя женщина. Несмотря на организованную поисковую операцию, найти грибницу до наступления сумерек не удалось. Сегодня поиски продолжились.

Также в тот день безуспешно искали 83-летнего пенсионера в лесу у деревни Ровное Поле Россонского района. Его также не смогли найти и вечером прекратили поиски. Поисковая операция продолжается сегодня, сообщается пресс-службой МЧС.