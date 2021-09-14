Целый гектар дикой конопли нашли силовики в Городокском районе. Что они сделали с полем?

• 14/9/21 14:04 • Крымінал

10 сентября таможенники и сотрудники Городокского РОВД обнаружили у деревни Суравни Городокского районе поле дикорастущей конопли.
10 сентября таможенники и сотрудники Городокского РОВД обнаружили у деревни Суравни Городокского районе поле дикорастущей конопли. Фото УВД Витебского облисполкома

С площади около гектара удалось собрать более двух центнеров стеблей наркосодержащих растений. Всё собранное сырье было уничтожено при помощи сжигания.

В УВД Витебского облисполкома отмечают, что незаконный посев и выращивание мака и конопли в Беларуси являются уголовным преступлением и могут караться лишением свободы на срок вплоть до 15 лет.

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1 каментар

  1. Litvin  
    14/Верасень/2021 у 14:33

    Ай-яй.... это ж такое добро спалить... Не что б масла конопляного тискануть, гербарий высушить...8)

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