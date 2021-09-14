Мобильная сцена для областных «Дожинок» в Шумилино обойдется в 8650 рублей

• 14/9/21 17:20 • Культура

Городской центр культуры собирается арендовать разборную сценическую площадку для проведения областных «Дожинок» в Шумилино.
Ирина Дорофеева выступает в Летнем амфитеатре, 2009 год. Фото Сергея Серебро

Согласно условиям закупки из одного источника для праздника урожая необходим сценический комплекс с двускатной крышей. Площадь подиума составит 120 квадратных метров.

Установить сценическую площадку должны успеть до 18:00 16 сентября. Стоимость аренды комплекса указана в размере 8650 рублей, оплачиваться она будет за счет бюджета.

Как сообщали «ННВ», на этой сцене во время «Дожинок» выступит Ирина Дорофеева. Гонорар певицы составит 3500 рублей.

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