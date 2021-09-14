Мобильная сцена для областных «Дожинок» в Шумилино обойдется в 8650 рублей

Сяржук Серабро • 14/9/21 17:20 • Культура

Городской центр культуры собирается арендовать разборную сценическую площадку для проведения областных «Дожинок» в Шумилино.



Согласно условиям закупки из одного источника для праздника урожая необходим сценический комплекс с двускатной крышей. Площадь подиума составит 120 квадратных метров.

Установить сценическую площадку должны успеть до 18:00 16 сентября. Стоимость аренды комплекса указана в размере 8650 рублей, оплачиваться она будет за счет бюджета.

Как сообщали «ННВ», на этой сцене во время «Дожинок» выступит Ирина Дорофеева. Гонорар певицы составит 3500 рублей.