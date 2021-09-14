Этой ночью возможны заморозки. Берегите урожай

Зоя Машэка • 14/9/21 15:12 • Экалогія

Синоптики предупреждают о возможных заморозках в ночь с 14 на 15 сентября.



Согласно прогнозам этой ночью в отдельных районах Беларуси на почве ожидаются слабые заморозки 0..-2 °С.

Заморозков боится малина, так что если у вас на кустах ремонтантной малины остались ягоды, их лучше убрать. Подмороженные груши не хранятся, но вряд ли их заденут заморозки на почве. А вот свекла и тыквы могут пострадать.