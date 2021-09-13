За 29 рублей можно купить ледник старинной усадьбы в Лиозненском районе

Сяржук Серабро • 13/9/21 15:17 • Культура

На аукцион выставлен ледник, оставшийся от помещичьей усадьбы в агрогородке Адаменки Лиозненского района.



Лот включает здание ледника с подвалом, расположенное по адресу в Заречном переулке. Одноэтажное кирпичное здание общей площадью 147,5 квадратных метров с имеет бутобетонный фундамент. Оно было построено в конце XIX или начале XX веков.

Этот ледник — уцелевшая часть застройки помещичьей усадьбы. Сначала она принадлежала гвардии полковнику Александру Игнатовичу Шибеко, который, как утверждает Аркадий Шульман, в 1900 году проиграл имение в карты потомственному дворянину Николаю Дмитриевичу Хлюстину. Николай Хлюстин родился в 1860 году, в 1878 году он закончил Императорский Александровский лицей.

В 1917 году имение у помещика отняли. За советское время усадебные постройки обветшали и разрушились. Уцелел только ледник.

Он выставлен на аукцион с начальной ценой в одну базовую величину. Условием продажи является осуществление предпринимательской деятельности с использованием приобретенной или построенной после сноса недвижимости, не менее одного года, начиная не позднее 36 месяцев с момента заключения договора купли-продажи. Также возможна реконструкция приобретенного недвижимого имущества под жилые помещения, или использование приобретенного недвижимого имущества для ведения личного подсобного хозяйства, в течение 36 месяцев с момента заключения договора купли-продажи.